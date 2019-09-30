«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Обамеянг сравнял счет «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 1:1.

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В матче седьмого тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» забит второй мяч.

Его автором на 59-й минуте стал форвард гостей Пьер-Эмерик Обамеянг.

Счет стал 1:1.