Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой» В заключительном матче шестого тура чемпионата Италии «Парма» на своем поле обыграл «Торино» – 3:2.

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Один из мячей в составе туринцев провел экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди. При этом гости с 29-й минуты играли в меньшинстве.

Обе команды набрали по девять очков в шести матчах. «Торино» – восьмой, «Парма» – девятая.