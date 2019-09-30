Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 сентября 2019 23:46ФутболКоноплев Александр

Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»

В заключительном матче шестого тура чемпионата Италии «Парма» на своем поле обыграл «Торино» – 3:2.

Один из мячей в составе туринцев провел экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди. При этом гости с 29-й минуты играли в меньшинстве.

Обе команды набрали по девять очков в шести матчах. «Торино» – восьмой, «Парма» – девятая.

Диего Симеоне: «Локомотив» показывает качественный футбол, у него есть игровая идея Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» на вопросы корреспондентов ответили главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и полузащитник мадридцев Томас Парти. 30.09.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Президент «Ахмата» сообщил о назначении Шалимова «Ахмат» подтвердил отставку Рахимова Источник: Шалимов возглавит «Ахмат»
Станислав Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору Главный тренер сборной России рассказал о причинах вызова в сборную России Чистякова и Жемалетдинова, согласился с критикой Лунева, объяснил вызов спартаковцев и пожалел об отсутствии братьев Миранчуков. 30.09.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине Рублев выиграл у Димитрова в Пекине Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Гилерме: Неинтересно, на какое место откатился «Спартак» Вратарь «Локомотива» и сборной России поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в РПЛ и ожиданиями от матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов. 30.09.2019 20:15 Футбол Августин Александр
«Засиделся я. Поеду в Ростов». Мамаев дал самое необычное интервью в жизни Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни. Оно появилось на ютуб-канале его жены Аланы Мамаевой, которая выступила в роли журналиста. 30.09.2019 17:30 Футбол
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0). 26.09.2019 22:30 Хоккей Григорьевская Юлия
Новости
00:03 Футбол «Ювентус» включился в борьбу за Виллиана
23:52 Футбол «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом»
23:46 Футбол Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»
23:39 Хоккей Геннадий Величкин: Мозякин снова будет тем, кем был, и будет скоро
23:28 Футбол Президент «Ахмата» сообщил о назначении Шалимова
23:18 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Обамеянг сравнял счет
22:48 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Мактомини открыл счет
22:34 Легкая атлетика Ласицкене – чемпионка мира в прыжках в высоту
22:28 Футбол «Ахмат» подтвердил отставку Рахимова
22:14 Футбол Источник: Шалимов возглавит «Ахмат»
22:01 Футбол Рахимов подал в оставку в прямом эфире
21:59 Хоккей «Динамо» в Москве уступило «Йокериту»
21:53 Хоккей «Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение кряду
21:46 Хоккей СКА победил «Динамо» в Риге
21:35 Хоккей «Ванкувер» выставил Голдобина на драфт отказов
21:26 Хоккей «Ак Барс» победил «Нефтехимик»
21:23 Футбол «Сочи» одержал первую домашнюю победу в РПЛ
21:22 Футбол Шестеркин и Кравцов отправлены в фарм-клуб
21:05 Футбол «Сочи» – «Ахмат». Нобоа забил первый мяч за сочинцев (видео)
20:59 Футбол Итальянский журналист: Гаттузо – хороший вариант для «Спартака»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика