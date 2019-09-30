Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»

Один из мячей в составе туринцев провел экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди. При этом гости с 29-й минуты играли в меньшинстве.
Обе команды набрали по девять очков в шести матчах. «Торино» – восьмой, «Парма» – девятая.
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