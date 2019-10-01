Ризван Уциев: Неудачи когда-то заканчиваются. Будет и результат Накануне, 30 сентября грозненский клуб потерпел очередное поражение и лишился главного тренера Рашида Рахимова. Специалист сам объявил о своей отставке.

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев дал комментарий после матча с «Сочи» (0:2) в 11-м туре РПЛ.

«Начали мы матч очень плохо, первые минуты откровенно провалились. Потом создали моменты, но забить не удалось. Тяжело, конечно, в такие моменты. Надо терпеть и преодолевать эту ситуацию. Все равно неудачи когда-то заканчиваются. Будет и результат. Мы на это надеемся, надеемся на Всевышнего.

В чем причина отсутствие побед у «Ахмата»? На этот вопрос тяжело ответить. У «Ахмата» не получается то, что команда умела», – приводит слова Уциева «Матч ТВ».

На данный момент «Ахмат», у которого девять очков, занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.

В следующем туре клуб из Чечни сыграет с «Уфой».

Добавим, что место Рахимова занял бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.