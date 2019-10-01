Эмери – после матча с «МЮ»: Я хочу большего, но «Арсенал» перестал прогрессировать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 октября 2019 07:22ФутболГичунцев Артур

Эмери – после матча с «МЮ»: Я хочу большего, но «Арсенал» перестал прогрессировать

Встреча прошла на «Олд Траффорд».

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился эмоциями после матча с «МЮ» в 7-м туре АПЛ (1:1).

«Я хочу большего. Это касается результатов, а также игры на поле, но сейчас мне ясно, что мы перестали прогрессировать.

В первом тайме «МЮ» много прессинговал. Тем не менее, мы контролировали ход встречи. В перерыве я попросил футболистов успокоиться и найти возможность победить. После этого «Арсенал» стал играть лучше.

Да, у них были моменты вырвать победу в концовке, но ничья – справедливый результат», – цитирует Эмери ВВС.

«Арсенал», набрав 12 очков, занимает 4-е место в таблице, а «Манчестер Юнайтед», у которого 9 баллов, расположился на 10-й строчке.

«Витязь» – первый, «Магнитка» – последняя. Итоги выходных в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о минувших выходных через цифры. 29.09.2019 18:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Геннадий Величкин: Мозякин снова будет тем, кем был, и будет скоро «Динамо» в Москве уступило «Йокериту» «Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение кряду
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов Лига ACA проведет открытую встречу с болельщиками в Москве
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0). 26.09.2019 22:30 Хоккей Григорьевская Юлия
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
«Засиделся я. Поеду в Ростов». Мамаев дал самое необычное интервью в жизни Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни. Оно появилось на ютуб-канале его жены Аланы Мамаевой, которая выступила в роли журналиста. 30.09.2019 17:30 Футбол
Крыховяк, Жоау Мариу или Семин: кто стал главным героем 11-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 11-го тура РПЛ. 30.09.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей
«Магнитка» продолжила падение, Рига с новыми вратарями уступила СКА. Обзор дня КХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах игрового дня в КХЛ. 30.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Новости
07:42 Футбол Артем Дзюба: Возвращение в «Спартак» невозможно
07:22 Футбол Эмери – после матча с «МЮ»: Я хочу большего, но «Арсенал» перестал прогрессировать
06:56 Легкая атлетика Футбольный клуб ЦСКА поздравил Ласицкене с победой на ЧМ в Катаре (фото)
06:38 Футбол Ризван Уциев: Неудачи когда-то заканчиваются. Будет и результат
06:26 Футбол Нико Ковач: «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе
06:08 Легкая атлетика Тренер Ласицкене: Маша была, есть и будет патриотом России
01:50 Даниил Квят: По-русски говорю редко
01:30 Хоккей Сергей Немчинов: «Рейнджерс» сделает ставку на Панарина
01:14 Баскетбол Главный тренер «Пармы»: Поддерживали свой темп на протяжении 33 минут
01:10 Хоккей Ян Рутта: «Тампа» уже выбросила из головы неудачу в Кубке Стэнли
01:09 Баскетбол Димитрис Итудис: Григорьев и Юшкявичюс были «горячи» в созидании
00:50 Футбол Владислав Игнатьев: «Атлетико» привык к плотному графику
00:30 Формула-1 Даниил Квят: Я люблю «Торо Россо»
00:16 Футбол Хенрик Ларссон ведет переговоры с английским клубом
00:03 Футбол «Ювентус» включился в борьбу за Виллиана
23:52 Футбол «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Арсеналом»
23:46 Футбол Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»
23:39 Хоккей Геннадий Величкин: Мозякин снова будет тем, кем был, и будет скоро
23:28 Футбол Президент «Ахмата» сообщил о назначении Шалимова
23:18 Футбол «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Обамеянг сравнял счет
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика