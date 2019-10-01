Эмери – после матча с «МЮ»: Я хочу большего, но «Арсенал» перестал прогрессировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился эмоциями после матча с «МЮ» в 7-м туре АПЛ (1:1).
«Я хочу большего. Это касается результатов, а также игры на поле, но сейчас мне ясно, что мы перестали прогрессировать.
В первом тайме «МЮ» много прессинговал. Тем не менее, мы контролировали ход встречи. В перерыве я попросил футболистов успокоиться и найти возможность победить. После этого «Арсенал» стал играть лучше.
Да, у них были моменты вырвать победу в концовке, но ничья – справедливый результат», – цитирует Эмери ВВС.
«Арсенал», набрав 12 очков, занимает 4-е место в таблице, а «Манчестер Юнайтед», у которого 9 баллов, расположился на 10-й строчке.
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