Артем Дзюба: Возвращение в «Спартак» невозможно Российский футболист является воспитанником красно-белых. Он покинул клуб в 2015 году и бесплатно перешел в «Зенит».

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Нападающий сборной России Артем Дзюба порассуждал на тему возможного возвращения в московский «Спартак».

«После чемпионата мира начались какие-то почвенные и беспочвенные разговоры о «Спартаке», я сразу сказал, что это невозможно. Мне многие задают вопросы, и партнеры, и друзья: а если бы позвали в «Спартак», прямо реально позвали, ты бы пошел? Нет. Думаю, что нет смысла дважды входить в одну реку.

Считаю, что ушел достойно, никого не предавал, никого не оскорблял. Я ни разу не праздновал гол, и не буду праздновать гол в ворота «Спартака», если забью. У меня осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а есть люди, которым бесполезно, чтобы ты им ни говорил», – приводит слова Дзюбы YouTube-канал «Рашен Football».

Добавим, что в составе столичного клуба форвард провел 158 матчей, забил 36 голов и отдал 23 голевых передачи.