Маурисио Почеттино: Надеемся победить «Баварию» и оказаться в более комфортном положении Встреча состоится сегодня, 1 октября и пройдет в Лондоне. Начало поединка – 22.00 мск.

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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал пресс-конференцию перед матчем против «Баварии» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень доволен составом команды. Сейчас мы в ситуации, когда возможно все что угодно. Нет ничего страшного в разговорах, если что-то идет не так, как все ожидали. В футболе надо гореть мотивацией. Надо быть спокойными, но сильными психологически. Самое главное – вера в себя и крепкий дух.

Мы надеемся завтра победить и оказаться в более комфортном положении, чем в прошлом сезоне, когда имели одно очко после трех туров. На длинной же дистанции надо быть крепки психологически, понимать, кто мы и куда движемся.

Если проанализировать последние пять месяцев, то становится понятно, что нам надо эволюционировать и делать это в плане новых идей и мотивации для игроков со стороны тренерского штаба, который предложил бы что-нибудь новое. Мы первыми анализируем свои рабочие методы. Мы используем разные системы, новые методы, чтобы футболистам было интереснее.

«Бавария» – команда, которая каждый сезон готовит себя к победе в этом турнире. За это говорит одна лишь история этого клуба. Эту команду смело можно причислять к числу претендентов на победу в Лиге чемпионов» – цитирует аргентинца пресс-служба УЕФА.