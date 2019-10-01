СМИ: «Спартак» объявит о назначении Тедеско после паузы на матчи сборных Об этом сообщает Metaratings.ru

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Немецкий специалист Доменико Тедеско станет новым наставником московского «Спартака».

Согласно источнику, его назначение инициировал гендиректор клуба Томас Цорн и получил поддержку от руководства.

Отмечается, что красно-белые объявят о приходе 34-летнего специалиста после паузы на матчи национальных сборных.

Тедеско известен по работе с немецким «Шальке». Он выигрывал с этим клубом серебро чемпионата Германии. Также наставник работал в «Штутгарте» и «Хоффенхайме».