Агент Чалова: Не исключаю, что «Кристал Пэлас» снова сделает предложение - Советский спорт
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01 октября 2019 09:59ФутболГичунцев Артур

Агент Чалова: Не исключаю, что «Кристал Пэлас» снова сделает предложение

Клуб из АПЛ предлагал 25 млн евро за игрока, но армейцы ответили отказом.

Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, уверен, что «Кристал Пэлас» по-прежнему хочет заполучить игрока московского клуба.

«Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Федор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение», – сказал Варга в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

21-летний Чалов – воспитанник ЦСКА. В прошлом сезоне он забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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