Агент Чалова: Не исключаю, что «Кристал Пэлас» снова сделает предложение Клуб из АПЛ предлагал 25 млн евро за игрока, но армейцы ответили отказом.

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Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, уверен, что «Кристал Пэлас» по-прежнему хочет заполучить игрока московского клуба.

«Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Федор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение», – сказал Варга в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

21-летний Чалов – воспитанник ЦСКА. В прошлом сезоне он забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ.