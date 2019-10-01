Игорь Шалимов: Я сразу согласился на предложение «Ахмата» Новый главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

- Я сразу согласился на предложение «Ахмата». Это команда премьер-лиги, с хорошим составом, клуб с историей и именем. Здесь все на уровне, хорошая организация. Задача понятна, учитывая, что команда идет внизу турнирной таблицы. Нужно выправить ситуацию и показывать игру и результат, чтобы болельщики вернулись на стадион, - цитирует Шалимова «РИА Новости».

Напомним, что накануне с поста главного тренера грозненской команды подал в отставку Рашид Рахимов. Позже стало известно, что новым наставником «Ахмата» назначен Шалимов.

Добавим, что после 11-ти туров российской премьер-лиги грозненцы с девятью очками занимают 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре РПЛ команда под руководством Шалимова сыграет на выезде против «Уфы».