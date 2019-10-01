Виталий Шашков: Каррера? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем

- Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем, – цитирует Шашкова Sport24.ru.
Напомним, что после 11-ти туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 11 очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Добавим, что итальянский специалист находится без работы с момента увольнения из «Спартака».
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