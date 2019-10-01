Виталий Шашков: Каррера? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в услугах бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры.

Загрузка...

- Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем, – цитирует Шашкова Sport24.ru.

Напомним, что после 11-ти туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 11 очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что итальянский специалист находится без работы с момента увольнения из «Спартака».