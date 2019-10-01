Влашич, Крыховяк и Дзюба претендуют на звание лучшего игрока сентября в РПЛ

На награду претендуют Никола Влашич (ЦСКА, 3 игры, 2 гола, 2 голевые передачи), Гжегож Крыховяк («Локомотив», 3 игры, 2 гола, 1 голевая передача), Хердур Магнуссон (ЦСКА, 2 игры, 2 гола), Артем Дзюба («Зенит», 3 игры, 1 гол, 2 голевые передачи) и Александр Беленов («Уфа», 3 игры на ноль из 3).
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