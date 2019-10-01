Берг, Чалов и Заболотный – претенденты на лучший гол РПЛ в сентябре

На награду претендуют Отман Эль-Кабир (9-й тур, «Спартак» – «Урал», 60-я минута), Кристиян Бистрович (9-й тур, «Тамбов» – ЦСКА, 84-я минута), Матиас Норманн (9-й тур, «Ростов» – «Ахмат», 64-я минута), Федор Чалов (10-й тур, ЦСКА – «Краснодар», 37-я минута), Маркус Берг (10-й тур, ЦСКА – «Краснодар», 60’), Роберт Бауэр (10-й тур, «Арсенал» – «Урал», 25-я минута), Антон Заболотный (10-й тур, «Динамо» – «Сочи», 31-я минута), Кристиан Нобоа (11-й тур, «Сочи» – «Ахмат», 73-я минута).

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📊 В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/ZfgornAcGH