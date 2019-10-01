Суд отказался досрочно выпускать Протасовицкого из колонии Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого.

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«В ходатайстве отказано», – цитирует «РИА Новости» адвоката Николая Савостьянока.

Напомним, Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (Кокорины).

Добавим, что 17 сентября Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО из колонии в Белгородской области, где находились с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.