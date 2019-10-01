Алекс Крал: Я иначе представлял начало выступлений за «Спартак» Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своих первых впечатлениях от выступления за московский клуб.

– Безусловно, я представлял начало выступлений за «Спартак» иначе. Как и каждый футболист, я хочу побеждать. Однако ситуация такова, что после воскресного поражения с «Оренбургом» подал в отставку главный тренер команды. Хотя, учитывая неблагоприятные результаты, это, пожалуй, было только вопрос времени. Кто будет преемником, я не знаю, увидим в ближайшие дни.

– В ближайшие выходные вам предстоит матч в Краснодаре, команду возглавит новый тренер?

– Вероятно, команда проведет встречу во главе с помощником. Затем последует пауза на игры сборных, во время которой клуб должен будет представить нового главного тренера.

– Является ли молодой состав команды одной из причин, по которой «Спартак» неудачной играет в начале сезона?

– У нас команда не только молодая, но во многом и новая. Летом пришло много новых игроков. Нам, молодым, еще есть чему учиться. Если команда проваливается, значит это ошибка тренера. Но я убежден, что у нашей команды огромный потенциал. Как не парадоксально, но перерыв, связанный с матчами сборных, может пойти нам на пользу, – цитирует Крала Sport.cz.

Напомним, что после 11 туров чемпионата России «Спартак» набрал 14 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.