Динияр Билялетдинов: «Локомотив» играет дома, можно рассчитывать на положительный результат

- «Локомотив» играет дома, можно рассчитывать на положительный результат, но надо отдать должное, что соперник очень организованный, их оборону будет очень тяжело вскрыть.
Не уверен, что «Атлетико» будет стараться играть первым номером, будут искать счастье в каком-то прессинге и быстрых атаках, контроль мяча будет за «Локомотивом». Хотя железнодорожники тоже могут сыграть от обороны, чтобы соперник дал больше зоны для атаки, - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Напомним, что сегодня «Локомотив» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет против «Атлетико». Встреча пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени.
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