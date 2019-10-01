Александр Егоров: Для меня фол на Оздоеве – пенальти Матч завершился победой москвичей со счетом 1:0.

Загрузка...

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о фоле на Магомеде Оздоеве в матче «Локомотив» – «Зенит».

– После того, как мы посмотрели видео момента с фолом на Оздоеве, для меня это пенальти, – сказал Егоров.