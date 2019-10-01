Леонид Калошин: Приглашаем Аджоева на семинар для руководителей клубов по трактовкам работы VAR Руководитель по внедрению VAR в чемпионате России Леонид Калошин прокомментировал эмоциональный комментарий Гурама Аджоева после матча «Краснодар» – «Арсенал» (2:0).

– Аджоев не понимает принципов работы VAR? Многие из этих эмоциональных выплесков связаны с эпизодами, которые уже описаны в правилах игры на всех языках. Есть и соответствующее приложение к регламенту РПЛ, где все это сказано. Мы хотим, чтобы тренеры, игроки и функционеры лучше понимали фундаментальные аспекты работы VAR. Наверное, это естественный процесс, еще не все привыкли. Мы это понимаем.

Говорили с Алаевым и решили, что в паузу на матчи сборных еще раз встретимся с руководителями клубов и еще раз разъясним все ключевые аспекты. Надеемся, они придут. Продолжим семинары и встречи с прессой, чтобы также проговаривать эти моменты.

Приглашаем Аджоева на этот семинар, обязательно разъясним там все моменты. Никаких секретов у нас нет, – сказал Калошин.