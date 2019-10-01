Александр Егоров: В конце матча с «Оренбургом» Ларссон начал красиво падать сам

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением об эпизодах в конце матча 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург».
– В концовке матча были три спорных эпизода – на 87-й, 90-й и 93-й минутах. Департамент поддерживает арбитра, не назначившего пенальти в этих эпизодах. Ларссон начал красиво падать сам. В эпизоде с Бакаевым он неестественно упал, почувствовав руки защитника на спине. Нарушение должно быть явным и понятным для всех, поэтому тут мы считаем, что пенальти не было.
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