Магомед Адиев: Я родом из Грозного, и «Ахмат» для меня не пустой звук Тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, почему согласился на работу в грозненской команде.

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- Все произошло внезапно. Для меня это приглашение тоже в своем роде стало неожиданностью на данном этапе. Мне позвонил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, когда я еще был в студии «Матч ТВ» и сказал, что пора вылетать в Сочи.

- И вы согласились не думая?

- Да. Я прибывал в свободном статусе, и это первая причина. Вторая - «Ахмат» для меня близкий клуб, я родом из Грозного, и клуб для меня не пустой звук. «Ахмат» сейчас находится не в самой простой ситуации, и руководство посчитало, что я могу быть полезен. Поэтому я дал свое согласие, - приводит слова Адиева Sport24.ru.

Ранее стало известно, что «Ахмат» назначил на пост главного тренера клуба Игоря Шалимова. Позже стало известно, что в тренерский штаб специалиста войдут Магомед Адиев – старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин.