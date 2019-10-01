Суд взыскал восемь миллионов рублей по иску Смолова Никулинский суд Москвы удовлетворил иск нападающего «Локомотива» Федора Смолова к компании «АльфаСтрахование» и взыскал в его пользу 8 миллионов рублей.

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Форвард железнодорожников оспаривал невыплату средств по КАСКО после ДТП в Краснодаре летом 2018 года.

«Суд частично удовлетворил иск и взыскал с АО «АльфаСтрахование»в пользу Смолова стоимость ремонтных работ в размере 6 миллионов 465 тысяч рублей, компенсацию за утрату товарного вида в размере 1 миллиона и 105 тысяч рублей, неустойку в размере 124 тысяч рублей и штраф в размере 300 тысяч рублей», - цитирует «РИА Новости» представителя суда.

Напомним, что Смолов не справился с управлением автомобиля в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года.