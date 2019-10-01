Мхитарян пропустит три недели из-за травмы Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выбыл из строя на три недели из-за травмы

Как сообщает пресс-служба «римлян», у Мхитарян диагностировано повреждение сухожилия приводящей мышцы правого бедра.

Напомним, что хавбек получил травму в матче шестого тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:0).

В текущем сезоне Мхитарян провел за римский клуб семь игр во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.