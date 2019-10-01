«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА Футболисты «Локомотива» уступили «Атлетико» в домашнем матче 2-го тура Юношеской лиги УЕФА со счетом 2:3.

В составе мадридского клуба голами отметились Седрик Вильфред (45-я минута) и Родриго Рикельме (69, 90+5). У московской команды отличились Герман Основ (89) и Никита Хлынов (90).

После этой победы «Атлетико» набрал три очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице турнира. «Локомотив», имея в активе одно очко, расположился на третьем месте.

Добавим, что матч основных команд состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.