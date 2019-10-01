«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

В составе мадридского клуба голами отметились Седрик Вильфред (45-я минута) и Родриго Рикельме (69, 90+5). У московской команды отличились Герман Основ (89) и Никита Хлынов (90).
После этой победы «Атлетико» набрал три очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице турнира. «Локомотив», имея в активе одно очко, расположился на третьем месте.
Добавим, что матч основных команд состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
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