Сергей Семак: Для нас Лига чемпионов - праздник, постараемся сделать все, чтобы победить Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

- «Бенфики» много плюсов, контроль и игра с мячом - не единственные. Для нас Лига чемпионов - праздник, мы постараемся сделать все, чтобы победить. Опасности стоит ждать ото всех игроков. Да, например, у Грималдо хороший удар, он исполняет «стандарты», и исходя из этого нам нужны коррективы, но я бы не говорил, что главная опасность исходит именно от фланговых игроков, - приводит слова Семака пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.