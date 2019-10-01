Дмитрий Булыкин: «Локомотив» захочет с первых минут показать «Атлетико», кто дома хозяин Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

- Шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре. «Локомотив» последние матчи хорошо провел, добился хорошего результата. Здесь будут настраиваться по максимуму, так как команда сильная, серьезная. Если не настроится, то можно проиграть как в прошлом году. 100% сегодня ребята будут настраиваться серьезно, и хотят сделать приятное всем болельщикам.

Я думаю, что будет тот же состав, как и на прошлые игры. Как домашняя команда можно идти атаковать, стараться забить. Все будет зависеть от «Атлетико», как они будут играть. Но 100% «Локомотив» захочет с первых минут показать, кто дома хозяин, - цитирует Булыкина Sport24.ru.

Напомним, что сегодня встреча пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени.