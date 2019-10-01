Криштиану Роналду: Ненавижу быть вторым или третьим

Контракт 34-летнего португальца действует до лета 2022 года.
– Я все еще люблю футбол и люблю радовать фанатов. Возраст не играет здесь никакой роли, все дело в менталитете: я не одержим тренировками, я одержим успехом.
В мире бизнеса я все еще не на должном уровне. Но хочу быть номером один и в этом. Я ненавижу быть вторым или третьим, – приводит слова Роналду SPORTbible.
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев «Витязь» – первый, «Магнитка» – последняя. Итоги выходных в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о минувших выходных через цифры. 29.09.2019 18:00 Хоккей Костяев Иван «Магнитка» опустилась на последнее место на Востоке. Обзор дня в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о лучших моментах игрового дня в КХЛ. 28.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван Что случилось с Овечкиным? К воскресенью 21 команда НХЛ завершила выставочный сезон. 29.09.2019 22:00 Хоккей Славин Виталий На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Александр Егоров: На Оздоеве пенальти был, на Мирзове, Ларссоне и Бакаеве – нет Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров и руководитель проекта по внедрению VAR в российском футболе Леонид Калошин разобрали спорные эпизоды 11-го тура РПЛ и рассказали о работе VAR. 01.10.2019 17:00 Футбол Борис Майоров: «Спартак» с Гудачеком даст бой ЦСКА Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на злободневные вопросы перед культовым московским дерби. 01.10.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав ЦСКА побеждает и выходит в лидеры. Чемпион взял реванш у «Торпедо» Автозаводцы мало в чем уступали армейцам, превзошли их по броскам (32-25), но повторить успех двухнедельной давности, когда они одолели чемпиона (2:1 от) не сумели. Гости выиграли 3:0. 27.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев