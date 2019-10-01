Криштиану Роналду: Ненавижу быть вторым или третьим - Советский спорт
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01 октября 2019 18:18ФутболКоноплев Александр

Криштиану Роналду: Ненавижу быть вторым или третьим

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет стать успешным бизнесменом после завершения футбольной карьеры.

Контракт 34-летнего португальца действует до лета 2022 года.

– Я все еще люблю футбол и люблю радовать фанатов. Возраст не играет здесь никакой роли, все дело в менталитете: я не одержим тренировками, я одержим успехом.

В мире бизнеса я все еще не на должном уровне. Но хочу быть номером один и в этом. Я ненавижу быть вторым или третьим, – приводит слова Роналду SPORTbible.

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