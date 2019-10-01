Артем Дзюба: Кого бы вызвал на дуэль? Сто процентов Карпина - Советский спорт
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01 октября 2019 18:44ФутболКоноплев Александр

Артем Дзюба: Кого бы вызвал на дуэль? Сто процентов Карпина

Сейчас футболист не точит зуб ни на кого.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что несколько лет назад вызвал бы на дуэль бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина. При Карпине форвард провел 73 матча за красно-белых, в которых забил 17 мячей.

— Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Да не знаю. Я так, вот честно, не размышляю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов, – сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу «Рашен football».

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