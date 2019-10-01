Артем Дзюба: Кого бы вызвал на дуэль? Сто процентов Карпина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что несколько лет назад вызвал бы на дуэль бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина. При Карпине форвард провел 73 матча за красно-белых, в которых забил 17 мячей.
— Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Да не знаю. Я так, вот честно, не размышляю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов, – сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу «Рашен football».
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев Диего Симеоне: «Локомотив» показывает качественный футбол, у него есть игровая идея Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» на вопросы корреспондентов ответили главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и полузащитник мадридцев Томас Парти. 30.09.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия Крыховяк, Жоау Мариу или Семин: кто стал главным героем 11-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 11-го тура РПЛ. 30.09.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав «Магнитка» опустилась на последнее место на Востоке. Обзор дня в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о лучших моментах игрового дня в КХЛ. 28.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван