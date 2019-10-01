«Млада-Болеслав» вышел в 1/8 финала Кубка Чехии. Комличенко не реализовал пенальти «Млада» идет дальше.

В матче 1/16 финала Кубка Чехии «Млада-Болеслав» на своем поле одержал волевую победу над «Хрудимом» – 4:2. Все мячи были забиты во втором тайме.

Российский форвард хозяев Николай Комличенко сыграл 79 минут. На исходе первого часа игры он не реализовал пенальти, а на 66-й минуте он получил желтую карточку.

Российский защитник «Млады» Алексей Татаев провел на поле все 90 минут.