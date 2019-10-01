Нобель Арустамян: Сегодня заместитель Цорна проведет переговоры с Тедеско Все происходит очень стремительно.

Известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил о последнем раунде переговоров бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско со «Спартаком». По данным журналиста, представитель красно-белых улетел решать последние нюансы контракта.

– Сегодня заместитель гендиректора красно-белых Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.

Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведет он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах. Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время, – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

По некоторым данным, Тедеско подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой 1,5 млн евро в год.