Спаллетти опроверг слухи о переходе в «Милан» - Советский спорт
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01 октября 2019 21:35ФутболКоноплев Александр

Спаллетти опроверг слухи о переходе в «Милан»

Бывший тренер «Интера» не собирается в «Милан».

Руководство «Милана» не рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти на пост главного тренера клуба. Об этом сообщил сам специалист.

– Я в «Милане»? Дикие новости. У меня действующий контракт с «Интером», – приводит слова Спаллетти Top Calcio 24.

Спаллетти ушел из «Интера» 30 мая 2019 года. Его контракт с клубом до сих пор не разорван.

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