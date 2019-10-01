Спаллетти опроверг слухи о переходе в «Милан» Бывший тренер «Интера» не собирается в «Милан».

Руководство «Милана» не рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти на пост главного тренера клуба. Об этом сообщил сам специалист.

– Я в «Милане»? Дикие новости. У меня действующий контракт с «Интером», – приводит слова Спаллетти Top Calcio 24.

Спаллетти ушел из «Интера» 30 мая 2019 года. Его контракт с клубом до сих пор не разорван.