Черчесов ждет аншлага на матче с Шотландией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удовлетворен качеством газона на стадионе «Лужники».

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10 октября на этой арене россияне сыграют с Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

– В «Лужниках» перестелили поле, и теперь оно в хорошем состоянии. Это стадион, который мы представляли всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что он будет полным и мы проявим свои лучшие качества, – написал Черчесов в своем инстаграме.