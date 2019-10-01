Жемалетдинов получил травму в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин провел вынужденную замену в матче второго тура Лиги чемпионов против «Атлетико».
На 33-й минуте поле покинул травмированный Рифат Жемалетдинов. Вместо него в игру вошел Брайан Идову.
Напомним, что Жемалетдинов вызван в сборную Россию на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020.
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