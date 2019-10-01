Бюттнер близок к переходу в «Нью-Инглэнд» Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», «Динамо» и «Витесса» Александр Бюттнер получил хорошее предложение от клуба МЛС «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает AD.

Новости СМИ2 В переходе голландца заинтересован главный тренер бостонцев Брюс Арена. Футболисту предлагается многолетний контракт. Бюттнер находится в статусе свободного агента после ухода из «Витесса» летом 2019 года. Защитник просил у арнемцев трехлетний контракт, но переговоры провалились.