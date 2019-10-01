«Локомотив» – «Атлетико». Гости забили второй мяч

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико» забит второй мяч.
Его автором на 58-й минуте стал полузащитник гостей Томас Парти.
Счет стал 0:2.
«Локомотив» – «Атлетико». Онлайн
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