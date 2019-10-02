Федор Смолов: «Локомотив» чувствует себя уже более уверенно

– Надо отдать должное сопернику. Против нас действовал один из ведущих европейских клубов. И по набору исполнителей, и по содержанию игры уровень очень высокий. Было тяжело играть против такой команды. Они как контролируют мяч, так и играют в отборе, можно сказать, идеально. Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно.
Мы чувствуем себя уже более уверенно. Мы выиграли на выезде, набрали три очка. Впереди еще четыре матча. Будем стараться радовать своих болельщиков, – сказал Смолов в интервью «Матч ТВ».
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