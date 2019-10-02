Юрий Семин: «Локомотив» проиграл команде, которая может выиграть Лигу чемпионов Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Атлетико» (0:2) в матче второго тура Лиги чемпионов отметил, что соперник был лучше готов физически.

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– Банально не хватило сил. Футбол есть футбол. Они были сильнее. Особенно во втором тайме они добавили. Чисто физически они нас задавили. У нас не хватило сил.

Мы проиграли команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Я не вижу никаких проблем. В следующих матчах у нас будет более-менее нормальный цикл подготовки, – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».