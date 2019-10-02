Шамиль Газизов: Радует, что в РПЛ нет прежней тренерской чехарды

В конце сентября свои посты покинули Олег Кононов («Спартак») и Рашид Рахимов («Ахмат»).
– Уволить или принять отставку тренера – это всегда очень сложное решение. К этому должны прийти руководство клуба и сам наставник. Но практически всегда это продуманное решение. Безусловно, у нас ситуация с тренерскими отставками изменилась в лучшую сторону. Специалистам стали доверять гораздо больше. Радует, что в чемпионате нет прежней тренерской чехарды, – приводит слова Газизова «Известия».
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