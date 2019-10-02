Андрей Червиченко: Кононов – нормальный специалист с хорошей квалификацией - Советский спорт
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02 октября 2019 01:14ФутболКоноплев Александр

Андрей Червиченко: Кононов – нормальный специалист с хорошей квалификацией

Бывший президент «Спартака» Игорь Червиченко считает бывшего тренера красно-белых Олега Кононова хорошим специалистом.

Кононов был уволен за четыре поражения в чемпионате России.

– Я много критиковал Кононова за его работу в «Спартаке», но ситуация такая, что это просто не его команда и он тренер не для нее. Но это не значит, что он вообще плохой тренер. Он нормальный специалист с хорошей квалификацией. Просто «Спартак» настолько своеобразное место работы, что туда нужен очень харизматичный человек, каким, по моему мнению, Кононов не является. Я уже говорил и повторюсь: его изначально нельзя было назначать в этот клуб, – приводят слова Червиченко «Известия».

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