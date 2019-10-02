Гжегож Крыховяк: Мы должны быть довольны своей игрой «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Начало второго тайма получилось плохим, мы пропустили два гола, – приводит слова 29-летнего поляка официальный сайт клуба. – Но, несмотря на поражение, должны быть довольны своей игрой.

У нас было много шансов забить. Могли взять одно очко, к сожалению, уступили. (Ян) Облак сделал фантастический сэйв. Когда бьешь по воротам с пяти метров, нужно забивать, но Облак спас. Мы будем биться в этой Лиге чемпионов до конца, в каждом матче».

Напомним, «Атлетико» забил два гола в начале второго тайма: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».