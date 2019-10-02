Мацей Рыбус: Лига чемпионов не прощает простых ошибок

- Допустили простые ошибки, а Лига чемпионов такие не прощает. В первом тайме играли нормально, хотя «Атлетико» имел преимущество. Жаль, что уступили – могли сыграть вничью. Классный момент был у Крыховяка, если бы он забил – мы бы понеслись вперед и, возможно, сравняли счет.
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