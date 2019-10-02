Гилерме: Будем бороться с «Байером» за третье место в группе «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал матч с «Атлетико» (0:2) на стадионе «Локомотив» в Москве во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Гол в начале второго тайма все усложнил, – приводит слова 33-летнего вратаря официальный сайт клуба. – Если бы мы были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим.

Ясно, что «Байер» – соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе.

Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов».

Напомним, у «Атлетико» голы забили португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.

После двух туров в группе D у «Ювентуса» и «Атлетико» по четыре очка, у «Локомотива» – три, у «Байера» – ноль. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».