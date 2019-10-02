Роналду вышел на первое место по выигранным матчам в Лиге чемпионов Португалец опередил Касильяса.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поучаствовал в победе над «Байером» (3:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Стэдиум» в Турине.

Эта победа стала для 34-летнего португальца 102-й в Лиге чемпионов. И по этому показателю он вышел на единоличное первое место, опередив испанца Икера Касильяса, выступавшего за «Реал» и «Порту».

🐐 - Most wins in the history of the @ChampionsLeague



102 - @Cristiano (+1)

101 - Iker Casillas

91 - Xavi

80 - Lionel Messi

79 - Raúl

79 - Andrés Iniesta #UCL #JuveB04 — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 1, 2019

Также в пятерку лучших входят бывший полузащитник «Барселоны» Хави (91 победа), нынешний форвард каталонцев Лионель Месси (80) и еще два испанца – бывший форвард «Реала» и «Шальке» Рауль и бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, у которых по 79 выигранных матчей.

Добавим, что в игре с «Байером» Роналду вышел в стартовом составе «Ювентуса» и установил окончательный счет на 88-й минуте.

В третьем туре «Ювентус» сыграет дома с «Локомотивом».