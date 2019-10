Роналду вышел на первое место по выигранным матчам в Лиге чемпионов

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поучаствовал в победе над «Байером» (3:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Стэдиум» в Турине.

Эта победа стала для 34-летнего португальца 102-й в Лиге чемпионов. И по этому показателю он вышел на единоличное первое место, опередив испанца Икера Касильяса, выступавшего за «Реал» и «Порту».

🐐 - Most wins in the history of the @ChampionsLeague



102 - @Cristiano (+1)

101 - Iker Casillas

91 - Xavi

80 - Lionel Messi

79 - Raúl

79 - Andrés Iniesta #UCL #JuveB04