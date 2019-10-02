Серж Гнабри – о 7:2 с «Тоттенхэмом»: Болельщики «Арсенала» получили удовольствие «Бавария» забила семь голов в матче с «Тоттенхэмом» в Лондоне.

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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (7:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Тоттэнхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

«Сложно передать словами чувства после победы со счетом 7:2, – приводит Football.London слова 24-летнего немца. – Никто из нас не мог представить такого.

Забить четыре гола – это также удивительные ощущения. Мне кажется, болельщики «Арсенала» получили удовольствие.

Очевидно, что это великолепный результат для нас. Будем радоваться такому успеху этим вечером».

Отметим, что Гнабри забивал на 53-й, 55-й, 83-й и 88-й минутах. Ранее немец выступал за главного соперника «Тоттенхэма» – «Арсенал».

После двух туров в группе B у «Баварии» шесть очков, у «Црвены Звезды» – три, у «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» – по одному. В третьем туре 22 октября «Тоттенхэм» примет «Црвену Звезду», а «Бавария» сыграет в гостях с «Олимпиакосом».