Маурисио Почеттино – после 2:7 от «Баварии»: Каждый удар соперника попадал в цель

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Баварией» (2:7) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.
«Мне нужно много времени, чтобы все объяснить, – приводит BBC слова аргентинца. – Мы хорошо играли на протяжении 30 минут: здорово начали, применяли высокий прессинг. Но нам не повезло в том, что мы пропустили в компенсированное время.
Соперник проявил великолепную реализацию. После второго гола у нас был шанс, чтобы забить третий. Но с 83-й по 88-ю минуты мы пропустили еще трижды.
В футболе такое случается. Каждый удар попадал в цель. Мы очень расстроены, но нужно оставаться вместе друг с другом. Мне кажется, мы сильны духом».
После двух туров в группе B у «Баварии» шесть очков, у «Црвены Звезды» – три, у «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» – по одному. В третьем туре 22 октября «Тоттенхэм» примет «Црвену Звезду», а «Бавария» сыграет в гостях с «Олимпиакосом».
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