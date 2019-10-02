Аллегри учит английский, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед» Итальянец может сменить Сульшера.

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри изучает английский язык, поскольку рассчитывает найти работу в премьер-лиге.

По информации The Guardian, 52-летний итальянец заинтересован в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», если в клубе примут решение об отставке норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

Напомним, по окончании прошлого сезона Аллегри покинул «Ювентус» после пяти лет в клубе. Хотя он связан контрактом со «старой синьорой» до 2020 года, это не помешает ему трудоустроиться уже в нынешнем сезоне.

Как сообщает источник, уже несколько клубов связывались с Аллегри на предмет возможной работы в премьер-лиге. При этом эти контакты носили предварительный характер. В том же «Манчестер Юнайтед», несмотря на худший за 30 лет старт команды в чемпионате, пока не собираются увольнять Сульшера, с которым в марте был заключен трехлетний контракт.

Отметим, что во вторник Аллегри посетил матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» (2:7) в Лондоне.