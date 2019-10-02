Аллегри учит английский, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри изучает английский язык, поскольку рассчитывает найти работу в премьер-лиге.
По информации The Guardian, 52-летний итальянец заинтересован в том, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», если в клубе примут решение об отставке норвежца Оле-Гуннара Сульшера.
Напомним, по окончании прошлого сезона Аллегри покинул «Ювентус» после пяти лет в клубе. Хотя он связан контрактом со «старой синьорой» до 2020 года, это не помешает ему трудоустроиться уже в нынешнем сезоне.
Как сообщает источник, уже несколько клубов связывались с Аллегри на предмет возможной работы в премьер-лиге. При этом эти контакты носили предварительный характер. В том же «Манчестер Юнайтед», несмотря на худший за 30 лет старт команды в чемпионате, пока не собираются увольнять Сульшера, с которым в марте был заключен трехлетний контракт.
Отметим, что во вторник Аллегри посетил матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» (2:7) в Лондоне.
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Евгений Ловчев: В плохой игре «Спартака» виноват не только Кононов Обозреватель «Советского спорта» – о неминуемости отставки Кононова с поста главного тренера «Спартака», проблемах команды в комплектации, очередной победе Семина над Семаком. 30.09.2019 21:30 Футбол Александр Егоров: На Оздоеве пенальти был, на Мирзове, Ларссоне и Бакаеве – нет Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров и руководитель проекта по внедрению VAR в российском футболе Леонид Калошин разобрали спорные эпизоды 11-го тура РПЛ и рассказали о работе VAR. 01.10.2019 17:00 Футбол Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Никита Сошников: До звезды лиги мне еще далеко, но я работаю над этим Нападающий «Салавата Юлаева» – о выездной серии, Уфе и первом месяце регулярки КХЛ. 30.09.2019 15:00 Хоккей Кузютина Елена Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей «Магнитка» продолжила падение, Рига с новыми вратарями уступила СКА. Обзор дня КХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах игрового дня в КХЛ. 30.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев