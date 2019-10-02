Диего Симеоне: Мы знали, что нужно показать лучшую игру, так как «Локомотив» здорово закрывается

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив» в Москве.
«Я доволен результатом, – приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА. – Мы знали, что нам нужно показать с себя с лучшей стороны с учетом того, как здорово «Локомотив» умеет закрываться и угрожать воротам соперника.
У нас были шансы в первом тайме, но во втором мы были намного сильнее и хладнокровнее. После забитого гола мы смогли здорово контролировать игру».
Напомним, «Атлетико» забил оба гола в начале второго тайма: на 48-й минуте отличился португалец Жоау Феликс, а через десять минут – ганец Томас Парти.
После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».
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