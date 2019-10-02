Тоби Алдервейрелд – после 2:7 от «Баварии»: Конечно, сейчас стыдно «Тоттенхэм» крупно проиграл «Баварии» на своем поле в Лиге чемпионов.

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Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд подвел итоги крупного поражения от «Баварии» (2:7) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

«Все очень расстроены, – приводит слова 30-летнего бельгийца официальный сайт УЕФА. – Нужно время, чтобы это осмыслить. Конечно, сейчас испытываешь чувство стыда.

В первом тайме мы не играли так уж плохо, но каждый удар соперника становился голом. Нам нужно держаться вместе и постараться восстановить себя к следующему матчу».

Напомним, в составе «Тоттенхэма» забили кореец Сон Хын Мин и форвард Гарри Кейн.

После двух туров в группе B у «Баварии» шесть очков, у «Црвены Звезды» – три, у «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» – по одному. В третьем туре 22 октября «Тоттенхэм» примет «Црвену Звезду», а «Бавария» сыграет в гостях с «Олимпиакосом».