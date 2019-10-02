Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре - Советский спорт
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02 октября 2019 11:50ФутболЛипкин Антон

Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

В трех матчах поляк забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком премьер-лиги в сентябре.

В трех матчах 29-летний поляк забил два гола и сделал одну результативную передачу, а «Локомотив» одержал три победы – над «Сочи» (1:0), «Оренбургом» (3:2) и «Зенитом» (1:0).

В определении лучшего игрока принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ.

В итоге Крыховяка признали лучшим эксперты лиги и телеканала, а в голосовании болельщиков победил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Также в число номинантов вошли защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, форвард «Зенита» Артем Дзюба и голкипер «Уфы» Александр Беленов.

Добавим, что в июле игроком месяца стал форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, а в августе – форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

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