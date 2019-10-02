Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в сентябре ЦСКА одержал в чемпионате три победы и возглавил турнирную таблицу.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером премьер-лиги в сентябре.

В первый осенний месяц армейцы одержали три победы – над «Тамбовом» (2:0), «Краснодаром» (3:2) и «Уралом» (3:0) – и по итогам предыдущего тура возглавили турнирную таблицу.

В определении лучшего тренера принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. В итоге во всех трех опросах победил Гончаренко.

Также в число номинантов были включены Юрий Семин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

Добавим, что в июле и августе тренером месяца становился Валерий Карпин из «Ростова».