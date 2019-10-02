«Зенит» сыграет против «Бенфики» в лазурной форме (фото) В первом туре команда Сергея Семака разошлась миром с «Лионом» (1:1).

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что на матч с «Бенфикой» команда выйдет на поле в лазурной форме. Вратарь питерского клуба появится перед публикой в черном комплекте экипировки.

Отмечается, что «Бенфика» сыграет в красно-белой форме, а голкипер португальцев – в белой.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» состоится 2 октября и пройдет в Санкт-Петербурге. Начало встречи – 22.00 мск.