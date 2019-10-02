Паулу Барбоза: «Зенит» – безусловный фаворит в матче с «Бенфикой» «Зенит» сыграет с «Бенфикой» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Агент Паулу Барбоза прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Безусловно, сейчас «Зенит» можно считать фаворитом матча, – приводят «Известия» слова Барбозы. – В «Бенфике» много перспективных и талантливых игроков, но на старте сезона они не впечатляют. Лиссабонцы сейчас весьма непредсказуемы. Матч против «Зенита» будет самой важной игрой для «Бенфики».

Напомним, в первом туре «Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» (1:1), а «Бенфика» дома проиграла «РБ Лейпциг» (1:2).

Матч «Зенит» – «Бенфика» пройдет 2 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 22:00 (мск).